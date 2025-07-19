Польща знову піднімала авіацію через атаку Росії на Україну
Польща разом із країнами-союзниками в ніч на 19 липня вкотре піднімала в повітря винищувачі через атаку Росії на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт Оперативного командування Збройних сил Польщі.
"У зв'язку з черговим нападом Російської Федерації на об'єкти, розташовані на території України, у нашому повітряному просторі розпочалися повітряні операції", - повідомили у відомстві.
Зазначено, що було піднято чергові пари винищувачів. Наземні системи ППО і радіолокаційної розвідки приводилися в найвищий ступінь бойової готовності.
"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, які перебувають під загрозою. Оперативне командування відстежує поточну ситуацію, сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - пояснили у відомстві.
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