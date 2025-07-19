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Польща знову піднімала авіацію через атаку Росії на Україну

Субота 19 липня 2025 07:23
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Польща знову піднімала авіацію через атаку Росії на Україну Фото: Польща знову піднімала винищувачі (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Польща разом із країнами-союзниками в ніч на 19 липня вкотре піднімала в повітря винищувачі через атаку Росії на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт Оперативного командування Збройних сил Польщі.

"У зв'язку з черговим нападом Російської Федерації на об'єкти, розташовані на території України, у нашому повітряному просторі розпочалися повітряні операції", - повідомили у відомстві.

Зазначено, що було піднято чергові пари винищувачів. Наземні системи ППО і радіолокаційної розвідки приводилися в найвищий ступінь бойової готовності.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, які перебувають під загрозою. Оперативне командування відстежує поточну ситуацію, сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - пояснили у відомстві.

Удар по Україні 19 липня

Росія запустила балістичні ракети і дрони в бік України, через що було оголошено масштабну тривогу.

Вночі в Києві внаслідок атаки дронів уламок дрона впав на житловий будинок у Дарницькому районі.

В Одесі пролунали вибухи. Унаслідок атаки росіян у багатоповерховому будинку загорілися кілька поверхів.

Одна жінка загинула, кілька осіб дістали поранення. Із палаючих квартир було врятовано п'ятьох осіб.

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