Польша вновь поднимала авиацию из-за атаки России на Украину
Польша вместе со странами-союзниками в ночь на 19 июля в очередной раз поднимала в воздух истребители из-за атаки России на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Оперативного командования Вооруженных сил Польши.
"В связи с очередным нападением Российской Федерации на объекты, расположенные на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались воздушные операции", - сообщили в ведомстве.
Отмечено, что были подняты дежурные пары истребителей. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приводились в наивысшую степень боевой готовности.
"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой. Оперативное командование отслеживает текущую ситуацию, силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - пояснили в ведомстве.
Удар по Украине 19 июля
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