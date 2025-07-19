Польша вновь поднимала авиацию из-за атаки России на Украину

Польша вместе со странами-союзниками в ночь на 19 июля в очередной раз поднимала в воздух истребители из-за атаки России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

"В связи с очередным нападением Российской Федерации на объекты, расположенные на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались воздушные операции", - сообщили в ведомстве.

Отмечено, что были подняты дежурные пары истребителей. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приводились в наивысшую степень боевой готовности.

"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой. Оперативное командование отслеживает текущую ситуацию, силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - пояснили в ведомстве.