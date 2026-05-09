Главная » Новости » В мире

Польша предложила США разместить дополнительные войска у границ РФ

12:56 09.05.2026 Сб
2 мин
Инициатива прозвучала после заявлений Трампа о выводе войск из Германии
aimg Мария Науменко
Польша предложила США разместить дополнительные войска у границ РФ Фото: польские и американские военные (Getty Images)
Польша заявила о готовности принять дополнительные американские войска после того, как президент США Дональд Трамп допустил их возможную переброску из Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова усилить восточный фланг НАТО за счет дополнительного присутствия американских военных.

"Польша готова принять дополнительные американские войска, чтобы укрепить восточный фланг НАТО и обеспечить еще лучшую защиту Европы", - отметил он.

По словам министра, союз Польши и США остается "краеугольным камнем безопасности" страны.

Заявление польской стороны прозвучало через несколько часов после выступления Дональда Трампа возле Белого дома. Американский президент, отвечая на вопросы журналистов, не исключил передислокацию войск США в Польшу или другие страны восточного фланга НАТО.

Трамп также положительно высказался о президенте Польши Кароле Навроцком, которого ранее поддерживала его администрация.

"У нас отличные отношения с Польшей, у меня отличные отношения с президентом, я поддержал его, и он победил, - заявил Трамп. - Он замечательный боец, он замечательный человек, он мне очень нравится, так что это возможно".

Сейчас в Польше дислоцируется около 10 тысяч американских военных. На фоне войны РФ против Украины и усиления российского военного присутствия в Беларуси Варшава активно наращивает оборонные расходы.

По данным Bloomberg, Польша уже тратит почти 5% ВВП на оборону - это один из самых высоких показателей среди стран НАТО.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил планы сократить американское военное присутствие в Германии. По его словам, Европу могут покинуть более 5 тысяч американских военных.

По данным Politico, часть чиновников Пентагона была шокирована таким решением, поскольку до последнего момента вывод войск из Германии не планировался.

В то же время в Минобороны США подтвердили намерения Трампа, а один из высокопоставленных чиновников в частном разговоре с The New York Times назвал это "наказанием Германии" за ее позицию по войне в Иране.

США и Иран могут возобновить переговоры на следующей неделе, - WSJ
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"