Польща закупить субмарини-невидимки у Швеції для захисту від РФ

Контракт на перші три судна оцінюють у 20 мільярдів злотих, а сам підводний човен є головним етапом амбітної програми модернізації "Orka". Документ підпишуть безпосередньо на борту фрегата ORP Kościuszko вже сьогодні, 29 червня.

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Постачальником виступить шведський оборонний гігант Saab, а перша субмарина з’явиться у Польщі у 2030 році. Проте моряки почнуть підготовку значно раніше. Для цього Швеція передасть спеціальний навчальний човен, який називають "gap filler". Це старіша модель для тренувань майбутніх екіпажів. Польські підводники мають опанувати складні системи А26 до моменту їхнього прибуття.

Що відомо про субмарини А26

Це новітня шведська серія неатомних ударних підводних човнів п’ятого покоління, розроблена суднобудівною компанією Saab Kockums. Субмарини створені спеціально для таємних операцій у мілководних прибережних акваторіях та складних умовах Балтійського моря.

Ключові особливості та технології:

Надприхованність: Корпус спроєктований з урахуванням поглинання та розсіювання гідроакустичних хвиль, що робить субмарину практично непомітною для радарів і сонарів противника.

Корпус спроєктований з урахуванням поглинання та розсіювання гідроакустичних хвиль, що робить субмарину практично непомітною для радарів і сонарів противника. Двигун Стірлінга: Повітрянезалежна силова установка дозволяє субмарині перебувати під водою безперервно до 18 діб без необхідності спливати для заряджання батарей.

Повітрянезалежна силова установка дозволяє субмарині перебувати під водою безперервно до 18 діб без необхідності спливати для заряджання батарей. Багатоцільовий портал: Спеціальний носовий шлюз діаметром 1,5 метра дозволяє таємно випускати та приймати назад водолазів-розвідників, а також підводні та повітряні дрони.

Спеціальний носовий шлюз діаметром 1,5 метра дозволяє таємно випускати та приймати назад водолазів-розвідників, а також підводні та повітряні дрони. Мережецентричне управління: Повна інтеграція ІТ-систем корабля в загальну цифрову мережу обміну даними НАТО.

Варшави та Стокгольма відновили стратегічне партнерство у листопаді 2024 року для морського стримування агресії РФ. Сьогоднішня угода закріплює цей оборонний союз, йдеться у репортажі.