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Канада почне переозброювати Польщу у рамках незалежності від США

03:37 16.06.2026 Вт
3 хв
Що отримає польська армія за першим контрактом з Канадою?
aimg Пилип Бойко
Канада почне переозброювати Польщу у рамках незалежності від США Фото: польський військовий (Getty Images)
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Канадська компанія Marconi Technologies стала першим виробником з-за меж Європи, який отримав оборонний контракт у межах програми SAFE. Фірма постачатиме сучасне обладнання для збройних сил Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Монреальська компанія виграла тендер на суму понад 10 мільйонів доларів. Предметом угоди стали тактичні радіостанції канадського виробництва.

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Канадці працюватимуть не самі, а партнерстві з польським підприємством Enamor International. Це забезпечить швидку інтеграцію технологій у польське військо.

Постачання розпочнеться вже цього року. Контракт розрахований на тривалий термін - до 2030 року.

Прем'єр-міністр Марк Карні оголосив про це під час саміту G7 у Франції. Перед зустріччю з лідерами ЄС він зазначив: "Перший конкретний приклад. Буде ще багато".

Що таке програма SAFE

Програма "Дії безпеки для Європи" (SAFE) має бюджет у 150 мільярдів євро. Її створили для зміцнення оборонного сектора континенту. Головна мета ініціативи - зменшити військову залежність Європи від Сполучених Штатів. Канада стала єдиною неєвропейською державою, яку офіційно допустили до цієї програми.

Участь у SAFE дає канадцям великі переваги:

  • пільговий доступ до оборонних замовлень;
  • кредити з низькими відсотками;
  • можливість реалізації спільних проєктів з європейськими гігантами.

Уряд Канади заплатив за вступ до програми 10 мільйонів євро. Чиновники ЄС вважають цей внесок справедливим з огляду на масштаби майбутніх контрактів.

Новий курс канадського прем'єра

У матеріалі наголошується, що зараз Оттава почала активне зближення з Брюсселем на тлі складних зв'язків зі Штатами. Прем'єр Марк Карні бачить у Європі центрального партнера для побудови нового світового порядку. Це стосується і безпеки, і торгівлі.

"Канада та ЄС ніколи не були ближчими", – наголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Сторони вже готують наступні кроки: лідери обговорять спільну роботу у сфері цифрової торгівлі. Також у фокусі уваги - видобуток критично важливої сировини для оборонної промисловості.

Що відомо про відносини США та Канади

Відносини між країнами значно погіршились через багаторазові заяви Трампа, що "Канада має стати 51 штатом". Через це днями Оттава заявила, що відмовиться від закупівлі американських літаків розвідки й придбає їх у шведської компанії Saab.

Також під питанням закупівля винищувачів F-35.

В цілому, підраховано, що Трамп погрожував кожному 11 мешканцю планети, якщо брати до уваги його погрозі іншим країнам та сукупному населенню Землі. Умовна або реальна активність президента США охоплює Африку, Азію та обидві Америки.

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