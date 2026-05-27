Британія і Польща готують новий оборонний союз проти Росії

Лондон і Варшава готуються підписати нову угоду з безпеки, яка передбачає розширення військового співробітництва, розвиток систем ППО і спільну боротьбу з кібератаками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Велика Британія і Польща підпишуть новий договір з безпеки

У середу Велика Британія і Польща укладуть нову угоду у сфері оборони і безпеки. Документ підпишуть прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і глава британського уряду Кір Стармер під час зустрічі в Лондоні.

Основною метою договору стане протидія сучасним загрозам, включно з діями з боку дедалі агресивнішої Росії.

У британському уряді повідомили, що угода передбачає посилення охорони кордонів, боротьбу з організованою злочинністю, а також поглиблення співпраці в оборонній сфері з Європейським Союзом.

Стармер продовжує зміцнювати зв'язки з Європою

Новий договір стане черговим кроком Лондона з відновлення відносин з європейськими країнами після Brexit. Раніше Велика Британія вже уклала подібні угоди з Францією та Німеччиною.

Крім того, ініціатива збіглася із закликами президента США Дональда Трампа до європейських держав активніше брати участь у гарантуванні безпеки континенту і брати на себе більше відповідальності в питаннях оборони.

Перед поїздкою в Лондон Дональд Туск заявив, що Варшава і Лондон розглядають Росію як стратегічну загрозу. За його словами, сторони мають намір обговорити зростання гібридних атак, кіберзагроз і випадків шпигунства.

Особливу увагу приділять кібербезпеці

Кір Стармер наголосив, що нинішня ситуація в Європі вимагає тіснішого партнерства між союзниками. Він назвав новий договір найзначнішим кроком в оборонних відносинах двох країн за останнє покоління.

У Лондоні також заявили, що угода дасть змогу об'єднати промисловий і технологічний потенціал держав для створення озброєння нового покоління. Йдеться, зокрема, про посилення систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Окремий блок документа буде присвячений кібербезпеці. Польща вважає себе однією з головних цілей російських кібератак, дезінформації та розвідувальної діяльності, оскільки саме через її територію проходить значна частина військової допомоги Україні.

Польща і Британія розширюють оборонні союзи

Після заяв адміністрації Трампа про необхідність посилення європейської оборони країни Європи активізували переговори про нові угоди у сфері безпеки.

Раніше Велика Британія і Франція домовилися про розширення співпраці, включно із взаємодією у сфері ядерного стримування. Також уряд Стармера підписав угоду про тісніші відносини з Німеччиною.

Зі свого боку Польща 2025 року уклала оборонний договір із Францією і продовжує роботу над аналогічною угодою з Німеччиною.