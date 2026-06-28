Польща забере за борги будівлю генконсульства РФ в Гданську

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Fakt .

Будівля була останнім консульством РФ, що працювало в Польщі й воно закрилося в грудні 2025 року. У квітні там відключили електроенергію та опалення через борги в розмірі 5,5 млн злотих; за відсотками МЗС РФ заборгувало ще 3 млн злотих.

Будівля генерального консульства РФ у Гданську функціонувала з 1951 року. Росія стверджує, що нерухомість є її власністю, тоді як польська влада стверджує, що вона належить державній скарбниці.

"Згідно з інформацією, що є в розпорядженні Генеральної прокуратури Республіки Польща, Російська Федерація не покинула будівлю, колишнє консульство за адресою вулиця Баторего, 15 у Гданську", - повідомив виданню радник генеральної прокуратури Войцех Муравський.

Тепер польські посадовці проводять відповідні заходи та подали позов про звільнення приміщення.

Рішення про відкликання згоди на діяльність місії було оголошено міністром закордонних справ Радославом Сікорським у листопаді 2025 року. Це була відповідь уряду на диверсійну діяльність, спрямовану проти польської залізничної інфраструктури.