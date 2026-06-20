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Поляки не хочуть воювати й не знають, де бомбосховища, - дослідження

06:21 20.06.2026 Сб
2 хв
Кількість людей, готових захищати Польщу, скоротилася майже вдвічі за три роки
aimg Пилип Бойко
Поляки не хочуть воювати й не знають, де бомбосховища, - дослідження Фото: армія Польщі (Getty Images)
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Аналітики Польщі порівняли соціальні настрої з 2023 по 2026 рік і з'ясували, скільки громадян країна готові боронити державу. Результати виявилися невтішними - відбулося систематичне "охолодження" патріотизму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання InfoSecurity24.

Згідно з даними аналітичного центру IBRiS, лише 15% поляків сьогодні готові пожертвувати життям заради своєї країни. У 2023 році таких було 27%.

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Суспільство розділилося навпіл: пряму участь у бойових діях відкидають 47% респондентів. Водночас 44% опитаних все ще заявляють про готовність захищати державу зі зброєю.

Особливо тривожна ситуація серед молоді. Громадяни віком від 18 до 29 років найменше хочуть воювати. Серед них готовність до боротьби становить лише 18%.

Найвищий рівень патріотизму демонструє старше покоління. Люди віком 40–59 років готові стати на захист країни. У цій категорії показник сягає 56%.

Що поляки знають про безпеку

Поляки виявилися непідготовленими до реальної кризи. Величезна кількість людей не має базових навичок безпеки. Цілих 81,8% респондентів не знають розташування найближчого сховища. Це найбільша вразливість системи цивільної оборони. Люди просто не розуміють, куди бігти під час обстрілу.

Прийняття матеріальних жертв впало з 46% до 36%, кількість людей, не готових ні на які жертви, зросла з 14% до 30%. Лише 36% поляків планують проходити спеціальне навчання з цивільного захисту.

Автори звіту бачать небезпечний парадокс: близько 67% поляків заявляють, що хочуть допомагати цивільній обороні. Проте вони не прагнуть здобувати конкретні навички - моральний дух не підкріплюється реальною підготовкою.

Що ще відомо про готовність Польщі оборонятись

Раніше повідомлялось, що Лондон і Варшава готуються підписати нову угоду з безпеки. Угода передбачає розширення військового співробітництва, розвиток систем ППО і спільну боротьбу з кібератаками.

Також цими днями військові Литви, Польщі та Франції проводять спільні навчання "Галантний вепр 2026" (Gallant Boar 2026) поблизу Сувалкського коридору. Під час межах маневрів союзники проводитимуть спільні військові операції та зміцнюватимуть оперативну сумісність.

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