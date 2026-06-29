Польша закупит субмарины-невидимки в Швеции для защиты от РФ

Контракт на первые три судна оценивают в 20 миллиардов злотых, а сама подлодка является главным этапом амбициозной программы модернизации "Orka". Документ подпишут прямо на борту фрегата ORP Kościuszko уже сегодня, 29 июня.

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Поставщиком выступит шведский оборонительный гигант Saab, а первая субмарина появится в Польше в 2030 году. Однако моряки начнут подготовку гораздо раньше. Для этого Швеция передаст специальную учебную лодку, которую называют "gap filler". Это более старая модель для тренировок будущих экипажей. Польские подводники должны овладеть сложными системами А26 до момента их прибытия.

Что известно о субмаринах А26

Это новейшая шведская серия неатомных ударных подлодок пятого поколения, разработанная судостроительной компанией Saab Kockums. Субмарины созданы специально для тайных операций в мелководных прибрежных акваториях и в сложных условиях Балтийского моря.

Ключевые особенности и технологии:

Суперскрытность: Корпус спроектирован с учетом поглощения и рассеивания гидроакустических волн, что делает субмарину практически незаметной для радаров и сонаров противника.

Корпус спроектирован с учетом поглощения и рассеивания гидроакустических волн, что делает субмарину практически незаметной для радаров и сонаров противника. Двигатель Стирлинга: Воздухонезависимая силовая установка позволяет субмарине находиться под водой непрерывно до 18 суток без необходимости уплывать для зарядки батарей.

Воздухонезависимая силовая установка позволяет субмарине находиться под водой непрерывно до 18 суток без необходимости уплывать для зарядки батарей. Многоцелевой портал: Специальный носовой шлюз диаметром 1,5 метра позволяет тайно выпускать и принимать обратно водолазов-разведчиков, а также подводные и воздушные дроны.

Специальный носовой шлюз диаметром 1,5 метра позволяет тайно выпускать и принимать обратно водолазов-разведчиков, а также подводные и воздушные дроны. Сетецентрическое управление: Полная интеграция ИТ-систем корабля в общую цифровую сеть обмена данными НАТО.

Варшава и Стокгольм возобновили стратегическое партнерство в ноябре 2024 года для морского сдерживания агрессии РФ. Сегодняшнее соглашение закрепляет этот оборонный союз, говорится в репортаже.