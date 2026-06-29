Польша закупит субмарины-невидимки в Швеции для защиты от РФ

Польша официально подписывает масштабный контракт на закупку новейших подлодок шведского производства. Военно-морские силы страны получат современные субмарины для усиления обороны в акватории Балтийского моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское Радио.
Контракт на первые три судна оценивают в 20 миллиардов злотых, а сама подлодка является главным этапом амбициозной программы модернизации "Orka". Документ подпишут прямо на борту фрегата ORP Kościuszko уже сегодня, 29 июня.
Поставщиком выступит шведский оборонительный гигант Saab, а первая субмарина появится в Польше в 2030 году. Однако моряки начнут подготовку гораздо раньше. Для этого Швеция передаст специальную учебную лодку, которую называют "gap filler". Это более старая модель для тренировок будущих экипажей. Польские подводники должны овладеть сложными системами А26 до момента их прибытия.
Это новейшая шведская серия неатомных ударных подлодок пятого поколения, разработанная судостроительной компанией Saab Kockums. Субмарины созданы специально для тайных операций в мелководных прибрежных акваториях и в сложных условиях Балтийского моря.
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