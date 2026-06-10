Польща закриває пункт пропуску "Шегині-Медика": кого і в який бік не пропустять

Польща призупиняє пропуск автобусів з України через пункт пропуску "Шегині-Медика" до листопада 2027 року. Причина - ремонтні роботи автобусної смуги руху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.
Як повідомляється, з 15 червня 2026 року розпочинаються ремонтні роботи автобусної смуги руху на в’їзд до Польщі у пункті пропуску "Шегині - Медика".
За попередньою інформацією, роботи триватимуть до листопада 2027 року.
У зв’язку з проведенням ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску "Шегині - Медика" на цей період здійснюватися не буде.
Водночас пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі.
Перевізників просять врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Тернопільській області на рік обмежують рух міжнародною трасою (для водіїв організували об'їзд).
Крім того, ми пояснювали, що змінилося для українців на кордоні з квітня - що варто знати про в'їзд в ЄС по-новому.