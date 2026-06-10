Польща закриває пункт пропуску "Шегині-Медика": кого і в який бік не пропустять

Як повідомляється, з 15 червня 2026 року розпочинаються ремонтні роботи автобусної смуги руху на в’їзд до Польщі у пункті пропуску "Шегині - Медика".

За попередньою інформацією, роботи триватимуть до листопада 2027 року.

У зв’язку з проведенням ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску "Шегині - Медика" на цей період здійснюватися не буде.

Водночас пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі.

Перевізників просять врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів.