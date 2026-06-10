Польша закрывает пункт пропуска "Шегини-Медика": кого и в какую сторону не пропустят

Как сообщается, с 15 июня 2026 года начинаются ремонтные работы автобусной полосы движения на въезд в Польшу в пункте пропуска "Шегини - Медика".

По предварительной информации, работы продлятся до ноября 2027 года.

В связи с проведением ремонта пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт пропуска "Шегини - Медика" на этот период осуществляться не будет.

В то же время пропуск автобусов из Польши в Украину будет происходить в штатном режиме.

Перевозчиков просят учесть указанную информацию при планировании маршрутов.