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Польща закриває пункт пропуску "Шегині-Медика": кого і в який бік не пропустять

13:22 10.06.2026 Ср
1 хв
Чому автобуси не пропускатимуть понад рік?
aimg Тетяна Степанова
Польща закриває пункт пропуску "Шегині-Медика": кого і в який бік не пропустять Фото: Польща закриває пункт пропуску "Шегині" до листопада (Getty Images)
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Польща призупиняє пропуск автобусів з України через пункт пропуску "Шегині-Медика" до листопада 2027 року. Причина - ремонтні роботи автобусної смуги руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

Як повідомляється, з 15 червня 2026 року розпочинаються ремонтні роботи автобусної смуги руху на в’їзд до Польщі у пункті пропуску "Шегині - Медика".

За попередньою інформацією, роботи триватимуть до листопада 2027 року.

У зв’язку з проведенням ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску "Шегині - Медика" на цей період здійснюватися не буде.

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Водночас пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі.

Перевізників просять врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Тернопільській області на рік обмежують рух міжнародною трасою (для водіїв організували об'їзд).

Крім того, ми пояснювали, що змінилося для українців на кордоні з квітня - що варто знати про в'їзд в ЄС по-новому.

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