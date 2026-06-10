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Польша закрывает пункт пропуска "Шегини-Медика": кого и в какую сторону не пропустят

13:22 10.06.2026 Ср
1 мин
Почему автобусы не будут пропускать больше года?
aimg Татьяна Степанова
Польша закрывает пункт пропуска "Шегини-Медика": кого и в какую сторону не пропустят Фото: Польша закрывает пункт пропуска "Шегини" до ноября (Getty Images)
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Польша приостанавливает пропуск автобусов из Украины через пункт пропуска "Шегини-Медика" до ноября 2027 года. Причина - ремонтные работы автобусной полосы движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Как сообщается, с 15 июня 2026 года начинаются ремонтные работы автобусной полосы движения на въезд в Польшу в пункте пропуска "Шегини - Медика".

По предварительной информации, работы продлятся до ноября 2027 года.

В связи с проведением ремонта пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт пропуска "Шегини - Медика" на этот период осуществляться не будет.

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В то же время пропуск автобусов из Польши в Украину будет происходить в штатном режиме.

Перевозчиков просят учесть указанную информацию при планировании маршрутов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Тернопольской области на год ограничивают движение по международной трассе (для водителей организовали объезд).

Кроме того, мы объясняли, что изменилось для украинцев на границе с апреля - что стоит знать о въезде в ЕС по-новому.

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