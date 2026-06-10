Польша закрывает пункт пропуска "Шегини-Медика": кого и в какую сторону не пропустят
Польша приостанавливает пропуск автобусов из Украины через пункт пропуска "Шегини-Медика" до ноября 2027 года. Причина - ремонтные работы автобусной полосы движения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.
Как сообщается, с 15 июня 2026 года начинаются ремонтные работы автобусной полосы движения на въезд в Польшу в пункте пропуска "Шегини - Медика".
По предварительной информации, работы продлятся до ноября 2027 года.
В связи с проведением ремонта пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт пропуска "Шегини - Медика" на этот период осуществляться не будет.
В то же время пропуск автобусов из Польши в Украину будет происходить в штатном режиме.
Перевозчиков просят учесть указанную информацию при планировании маршрутов.
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