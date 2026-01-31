Польща закрила повітряний простір через повітряні кулі з Білорусі

Нагадаємо, що в Польщі виявили залишки двох повітряних куль із контрабандними сигаретами, ймовірно, що вони прилетіли з Білорусі.

Об’єкти знайшли в ніч на суботу 17 січня поблизу міст Білосток та Сокулки у Підляському воєводстві, повідомила місцева поліція.

Також відомо, що до Польщі прибуло 59 метеозондів із контрабандою. Найбільше таких випадків зафіксовано у Підляському та Люблінському воєводствах, що межують із Білоруссю.

Під час перевірок польські прикордонники та поліцейські виявили 13 повітряних куль із сигаретами та 5 окремих пакунків, у кожному з яких було приблизно по 1,5 тисячі пачок тютюну. За даними правоохоронців, всі метеозонди були обладнані GPS-трекерами для відстеження.