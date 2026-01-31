Польша закрыла воздушное пространство из-за воздушных шаров из Беларуси

Напомним, что в Польше обнаружили остатки двух воздушных шаров с контрабандными сигаретами, вероятно, что они прилетели из Беларуси.

Объекты нашли в ночь на субботу 17 января вблизи городов Белосток и Сокулки в Подляском воеводстве, сообщила местная полиция.

Также известно, что в Польшу прибыло 59 метеозондов с контрабандой. Больше всего таких случаев зафиксировано в Подляском и Люблинском воеводствах, граничащих с Беларусью.

Во время проверок польские пограничники и полицейские обнаружили 13 воздушных шаров с сигаретами и 5 отдельных пакетов, в каждом из которых было примерно по 1,5 тысячи пачек табака. По данным правоохранителей, все метеозонды были оборудованы GPS-трекерами для отслеживания.