Аеропорт Любліна закрито на час повітряних операцій Польщі та НАТО
Увечері в суботу, 13 вересня, Польща закрила аеропорт Любліна. Країна підняла в небо бойову авіацію через російські дрони над Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Onet і пост Польського агентства повітряного транспорту в соцмережі Х.
"Через дії військово-повітряних сил аеропорт у Любліні та контрольована зона навколо аеропорту були закриті для авіасполучення. Ми будемо інформувати вас про розвиток ситуації", - йдеться в публікації агентства.
Тим часом видання Onet теж пише, що приблизно з 16:00 за місцевим часом, повітряні судна не можуть здійснювати посадку і злітати з аеропорту Любліна.
Також якщо глянути на карту Flightradar, то на сході Польщі, ближче до кордону з Україною, не спостерігається жодного літака.
Що передувало
Нагадаємо, що росіяни ще вдень почали атакувати Україну дронами. Ворожі безпілотники були зафіксовані на сході та півдні, а також у західних областях України.
Зокрема, коли тривога була вже у Волинській області, яка межує з Польщею, у Польщі оголосили, що підняли в небо бойову авіацію. Крім того, у повній бойовій готовності й системи ППО.
"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, прилеглих до зони небезпеки", - повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.