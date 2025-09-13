ua en ru
Аеропорт Любліна закрито на час повітряних операцій Польщі та НАТО

Субота 13 вересня 2025 18:51
Аеропорт Любліна закрито на час повітряних операцій Польщі та НАТО Фото: аеропорт у Любліні (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

Увечері в суботу, 13 вересня, Польща закрила аеропорт Любліна. Країна підняла в небо бойову авіацію через російські дрони над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Onet і пост Польського агентства повітряного транспорту в соцмережі Х.

"Через дії військово-повітряних сил аеропорт у Любліні та контрольована зона навколо аеропорту були закриті для авіасполучення. Ми будемо інформувати вас про розвиток ситуації", - йдеться в публікації агентства.

Тим часом видання Onet теж пише, що приблизно з 16:00 за місцевим часом, повітряні судна не можуть здійснювати посадку і злітати з аеропорту Любліна.

Також якщо глянути на карту Flightradar, то на сході Польщі, ближче до кордону з Україною, не спостерігається жодного літака.

Що передувало

Нагадаємо, що росіяни ще вдень почали атакувати Україну дронами. Ворожі безпілотники були зафіксовані на сході та півдні, а також у західних областях України.

Зокрема, коли тривога була вже у Волинській області, яка межує з Польщею, у Польщі оголосили, що підняли в небо бойову авіацію. Крім того, у повній бойовій готовності й системи ППО.

"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, прилеглих до зони небезпеки", - повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

