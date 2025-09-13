Аэропорт Люблина закрыт на время воздушных операций Польши и НАТО

Вечером в субботу, 13 сентября, Польша закрыла аэропорт Люблина. Страна подняла в небо боевую авиацию в связи российским дронами над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Onet и пост Польского агентства воздушного транспорта в соцсети Х.

"Из-за действий военно-воздушных сил аэропорт в Люблине и контролируемая зона вокруг аэропорта были закрыты для авиасообщения. Мы будем информировать вас о развитии ситуации", - говорится в публикации агентства.

Тем временем издание Onet тоже пишет, что примерно с 16:00 по местному времени, воздушные суда не могут совершать посадку и взлетать из аэропорта Люблина.

Также если глянуть на карту Flightradar, то на востоке Польши, ближе к границе с Украиной, не наблюдается ни одного самолета.