Аэропорт Люблина закрыт на время воздушных операций Польши и НАТО

Суббота 13 сентября 2025 18:51
Аэропорт Люблина закрыт на время воздушных операций Польши и НАТО Фото: аэропорт в Люблине (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером в субботу, 13 сентября, Польша закрыла аэропорт Люблина. Страна подняла в небо боевую авиацию в связи российским дронами над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Onet и пост Польского агентства воздушного транспорта в соцсети Х.

"Из-за действий военно-воздушных сил аэропорт в Люблине и контролируемая зона вокруг аэропорта были закрыты для авиасообщения. Мы будем информировать вас о развитии ситуации", - говорится в публикации агентства.

Тем временем издание Onet тоже пишет, что примерно с 16:00 по местному времени, воздушные суда не могут совершать посадку и взлетать из аэропорта Люблина.

Также если глянуть на карту Flightradar, то на востоке Польши, ближе к границе с Украиной, не наблюдается ни одного самолета.

Аэропорт Люблина закрыт на время воздушных операций Польши и НАТО

Что предшествовало

Напомним, что россияне еще днем начали атаковать Украину дронами. Вражеские беспилотники были зафиксированы на востоке и юге, а также в западных областях Украины.

В частности, когда тревога была уже в Волынской области, которая граничит с Польшей, в Польше объявили, что подняли в небо боевую авиацию. Кроме того, в полной боевой готовности и системы ПВО.

"Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне опасности", - сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

