Польща знову підняла авіацію через російські дрони над Україною

У суботу ввечері, 13 вересня, Польща підняла в небо свою авіацію через дрони РФ над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у соцмережі Х Оперативного командування Збройних сил Польщі.

"Увага, у зв'язку із загрозою ударів безпілотних літальних апаратів у регіонах України, що межують із Республікою Польща, у нашому повітряному просторі розпочалися операції військової авіації", - ідеться в публікації.

У командуванні зазначили, що з метою забезпечення безпеки запущено всі процедури. Зокрема, у повітряному просторі країни діють польські та союзні повітряні судна, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки у стані найвищої готовності.

"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору і захист громадян, особливо в районах, прилеглих до зони небезпеки", - ідеться в пості.

Резюмуючи в Оперативному командуванні ЗС Польщі додали, що відстежують поточну ситуацію, і підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск теж підтвердив, що через російські дрони поблизу Польщі, у країні почалися превентивні операції польської та союзної авіації.

"Наземні сили протиповітряної оборони приведені в стан підвищеної боєготовності", - написав він.

Зазначимо, що сьогодні вдень ворожі безпілотники фіксували в низці західних областей, унаслідок чого було оголошено тривогу. Станом на зараз тривога триває у Волинській області.

Крім того, зараз низка моніторингових каналів пишуть, що російський дрон залетів на територію Румунії. Однак офіційно цьому підтвердження немає.