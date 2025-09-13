ua en ru
Польща знову підняла авіацію через російські дрони над Україною

Субота 13 вересня 2025 18:22
Польща знову підняла авіацію через російські дрони над Україною Фото: сили ППО країни також у повній бойовій готовності (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу ввечері, 13 вересня, Польща підняла в небо свою авіацію через дрони РФ над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у соцмережі Х Оперативного командування Збройних сил Польщі.

"Увага, у зв'язку із загрозою ударів безпілотних літальних апаратів у регіонах України, що межують із Республікою Польща, у нашому повітряному просторі розпочалися операції військової авіації", - ідеться в публікації.

У командуванні зазначили, що з метою забезпечення безпеки запущено всі процедури. Зокрема, у повітряному просторі країни діють польські та союзні повітряні судна, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки у стані найвищої готовності.

"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору і захист громадян, особливо в районах, прилеглих до зони небезпеки", - ідеться в пості.

Резюмуючи в Оперативному командуванні ЗС Польщі додали, що відстежують поточну ситуацію, і підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск теж підтвердив, що через російські дрони поблизу Польщі, у країні почалися превентивні операції польської та союзної авіації.

"Наземні сили протиповітряної оборони приведені в стан підвищеної боєготовності", - написав він.

Зазначимо, що сьогодні вдень ворожі безпілотники фіксували в низці західних областей, унаслідок чого було оголошено тривогу. Станом на зараз тривога триває у Волинській області.

Польща знову підняла авіацію через російські дрони над Україною

Крім того, зараз низка моніторингових каналів пишуть, що російський дрон залетів на територію Румунії. Однак офіційно цьому підтвердження немає.

Дрони РФ у Польщі

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Крім цього, тієї ночі ворожі дрони залетіли в Польщу. Проти них було застосовано бойову авіацію, причому це вперше, коли поляки збивали безпілотники, які порушили повітряний простір країни.

За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, повітряний простір країни було порушено щонайменше 19 разів. Також відомо, що в Польщі знайшли уламки 16 дронів РФ, які залетіли на її територію під час атаки.

У відповідь на це НАТО розпочало операцію "Східний страж", щоб посилити оборону східного флангу Європи.

