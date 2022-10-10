ua ru
Пн, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща закликає своїх громадян не відвідувати Білорусь

Новость на русском →
Понеділок 10 жовтня 2022 19:46
Польща закликає своїх громадян не відвідувати Білорусь Фото: Польща закликає своїх громадян не відвідувати Білорусь (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У зв'язку зі зростанням напруженості, військовими подіями в регіоні, а також неодноразовими арештами польських громадян, полякам рекомендують не відвідувати Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Польщі.

"У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій, евакуація може виявитися суттєво утрудненою або навіть неможливою", - йдеться у повідомленні.

МЗС рекомендує громадянам Польщі, які перебувають на території Білорусі, залишити її територію.

"В даний час існує два прикордонні переходи з Польщею для пасажирських перевезень: Бобровники - Берестовиця та Тересполь - Бжесть. Крім того, є прикордонний перехід, який обслуговує лише вантажні перевезення: Корощин (Кукурики) - Козловичі", - додали в МЗС.

Нагадаємо, що Польща заявила про завершення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю. Довжина огорожі становить 186 кілометрів.

Раніше стало відомо, що Білорусь вводить безвізовий режим для громадян Польщі з 1 липня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Польща
NEWS
Відключення світла, руйнування та жертви: яка ситуація в Україні після обстрілу
Відключення світла, руйнування та жертви: яка ситуація в Україні після обстрілу
DAILY
Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають