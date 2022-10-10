Польща закликає своїх громадян не відвідувати Білорусь
У зв'язку зі зростанням напруженості, військовими подіями в регіоні, а також неодноразовими арештами польських громадян, полякам рекомендують не відвідувати Білорусь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Польщі.
"У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій, евакуація може виявитися суттєво утрудненою або навіть неможливою", - йдеться у повідомленні.
МЗС рекомендує громадянам Польщі, які перебувають на території Білорусі, залишити її територію.
"В даний час існує два прикордонні переходи з Польщею для пасажирських перевезень: Бобровники - Берестовиця та Тересполь - Бжесть. Крім того, є прикордонний перехід, який обслуговує лише вантажні перевезення: Корощин (Кукурики) - Козловичі", - додали в МЗС.
Нагадаємо, що Польща заявила про завершення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю. Довжина огорожі становить 186 кілометрів.
Раніше стало відомо, що Білорусь вводить безвізовий режим для громадян Польщі з 1 липня.
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