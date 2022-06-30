ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Беларусь вводит безвизовый режим с Польшей

Новина українською →
Беларусь, Четверг 30 июня 2022 20:15
Беларусь вводит безвизовый режим с Польшей Фото: Беларусь вводит безвизовый режим с Польшей (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Беларусь вводит безвизовый режим для граждан Польши с 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.

"В целях поддержания добрососедских отношений главой государства принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши. Нововведение будет действовать с 00 часов 1 июля по 31 декабря включительно", - сказано в сообщении.

Поляки смогут пересекать границу в пунктах пропуска на белорусско-польском участке без визы. Также, граждане Польши смогут посещать пограничну зону без пропуска. При въезде в Беларусь достаточно устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения.

Отмечается, что для безвизового въезда в Беларусь нужно будет предъявить действительный документ для выезда за границу, зеленую карту (при следовании на автомобиле) и иметь при себе медицинскую страховку.

Напомним, Польша закончила строительства стены на границе с Беларусью. Она задумывалась для предотвращения нелегального въезда мигрантов в страну.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда считает, что Беларусь вряд ли официально вступит в войну против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Польша Безвизовый режим
NEWS
Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского
Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского
DAILY
Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией