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Польша призывает своих граждан не посещать Беларусь

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Понедельник 10 октября 2022 19:46
Польша призывает своих граждан не посещать Беларусь Фото: Польша призывает своих граждан не посещать Беларусь (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В связи с ростом напряженности, военными событиями в регионе, а также неоднократными арестами польских граждан, полякам рекомендуют не посещать Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Польши.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться существенно затрудненной или даже невозможной", - говорится в сообщении.

МИД рекомендует гражданам Польши, находящимся на территории Беларуси покинуть ее территорию.

"В настоящее время существует два пограничных перехода с Польшей для пассажирских перевозок: Бобровники - Берестовица и Тересполь - Бжесть. Кроме того, есть пограничный переход, обслуживающий только грузовые перевозки: Корощин (Кукурики) - Козловичи", - добавили в МИД.

Напомним, что Польша заявила о завершении строительства стены на границе с Беларусью. Длина ограды составляет 186 км.

Ранее стало известно, что Беларусь вводит безвизовый режим для граждан Польши с 1 июля.

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