Польща заарештувала ще одного українця у справі щодо диверсій на залізниці

Польська прокуратура висунула обвинувачення українцю Володимиру Б. - його звинувачують у пособництві вчиненню диверсій на залізниці. Таким чином, він став вже третім підозрюваним громадянином України у цій справі.
Про це повідомляє РБК-України з посиланням на The Guardian.
Зазначається, що у рамках розслідування прокурори з поліцейськими Польщі отримали докази того, що Володимир Б. допомагав безпосереднім виконавцям диверсії на польській залізниці. Українець був затриманий минулого четверга, 20 листопада, а в суботу йому було пред'явлено звинувачення.
Згідно з даними слідства, пособництво полягало в логістичному сприянні підготовці та здійсненню диверсій на залізничній колії № 7 на сході Польщі.
Прокурори стверджують, що зібрані докази свідчать про те, що у вересні 2025 року Володимир Б. відвіз Євгенія І. до району планування диверсії, після чого той провів розвідку перед закладенням вибухівки.
Польські власті раніше ідентифікували двох українців, як головних підозрюваних у справі щодо диверсій на залізниці. Як стверджується, вони працюють на російські спецслужби і наразі перебувають за межами Польщі.
Нещодавно Польща викликала в МЗС тимчасового повіреного у справах Білорусі для вручення ноти з вимогою про екстрадицію двох українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці.
Нагадаємо, у Польщі сталося кілька диверсій на залізниці. Зокрема, було пошкоджено ділянку шляхів, які ведуть до польсько-українського кордону.
Польський прем'єр Дональд Туск повідомив, що у диверсіях підозрюють двох громадян України. За його словами, для вчинення злочинів вони прибули до Польщі з Білорусі, після чого виїхали назад.
Польські правоохоронці переконані, що підозрюваних українців найняли спецслужби Росії.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польська армія перевірить безпеку решти 120 кілометрів колій, які ведуть до кордону з Україною, аби унеможливити нові вибухи.