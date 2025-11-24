Польша арестовала еще одного украинца по делу о диверсиях на железной дороге

Отмечается, что в рамках расследования прокуроры с полицейскими Польши получили доказательства того, что Владимир Б. помогал непосредственным исполнителям диверсии на польской железной дороге. Украинец был задержан в прошлый четверг, 20 ноября, а в субботу ему было предъявлено обвинение.

Согласно данным следствия, пособничество заключалось в логистическом содействии подготовке и осуществлению диверсий на железнодорожном пути № 7 на востоке Польши.

Прокуроры утверждают, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что в сентябре 2025 года Владимир Б. отвез Евгения И. в район планирования диверсии, после чего тот провел разведку перед закладкой взрывчатки.

Польские власти ранее идентифицировали двух украинцев, как главных подозреваемых в деле о диверсиях на железной дороге. Как утверждается, они работают на российские спецслужбы и сейчас находятся за пределами Польши.