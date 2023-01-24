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Рішення Німеччини щодо Leopard буде скоро. Партнери можуть готувати танки до передачі, - Столтенберг

Новость на русском →
Вівторок 24 січня 2023 11:31
Рішення Німеччини щодо Leopard буде скоро. Партнери можуть готувати танки до передачі, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Союзники можуть готувати танки Leopard до можливої передачі Україні, адже Німеччина скоро оголосить своє рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на брифінгу після зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Він зазначив, що Німеччина незабаром прийме рішення щодо передачі танків Leopard.

З огляду на це Столтенберг порадив усім країнам, які мають ці танки, підготувати їх до можливої передачі Україні та почати навчання українських військових.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що німецький уряд незабаром вирішить, чи відправляти Україні танки Leopard.

Тим часом німецький концерн Rheinmetall може доставити Україні 139 танки Leopard у разі необхідності.

Окрім того, Польща планує передати Україні Leopard 2, незалежно від того, яке рішення щодо цього питання ухвалять інші країни.

При цьому міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначала що уряд не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.

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НАТО Єнс Столтенберг
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