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"Ми не стоїмо на шляху": Пісторіус про навчання українських військових на танках Leopard 2

Новость на русском →
Вівторок 24 січня 2023 12:26
"Ми не стоїмо на шляху": Пісторіус про навчання українських військових на танках Leopard 2 Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус дав "зелене світло" для початку навчання українських військових на танках німецького виробництва Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Пісторіус заявив, що партнери можуть розпочати свою роботу з навчань на танках Leopard.

"Ми не стоїмо на шляху", - сказав міністр оборони Німеччини під час прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

При цьому Пісторіус зазначив, що ФРН погодиться передати Україні танки лише після того, як буде ухвалено спільне рішення, яке, як очікує глава оборонного відомства Німеччини, буде ухвалено "найближчим часом".

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що союзники можуть готувати танки Leopard для можливої передачі Україні, адже Німеччина незабаром оголосить своє рішення.

Також сьогодні стало відомо, що Польща надіслала Німеччині офіційний запит щодо дозволу передати танки Leopard 2 Україні.

Крім того, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що питання постачання танків Leopard зараз перебуває на фінальній стадії.

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