Польща відправила в Україну 1,5 тисячі тонн обладнання для відновлення енергетики

"З травня 2022 року з Польщі до України надійшло 80 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Це близько 1,5 тисячі тонн обладнання. Тільки за останній тиждень надійшло 12 вантажів загальною вагою 174 тонни. Серед цього обладнання – генератори, трансформатори, ізолятори, залізобетонні опори, електричний кабель, а також системи аварійного живлення, роз'єднувачі та інші матеріали, необхідні для проведення ремонтних робіт», – йдеться у повідомленні Кабміну.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що Польща – не просто партнер, а один із найбільших друзів України, який з перших днів повномасштабної війни надавав Україні всебічну підтримку. Усі види матеріалів, передані польськими партнерами, використовують українські енергетики для оперативного відновлення об'єктів, що постраждали від російських атак.

За його словами, дуже важливою є робота логістичного хабу rescEU у Польщі, який акумулює гуманітарну допомогу з усієї Європи та швидко передає її в Україну.