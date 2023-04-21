Кабмін визначив сім завдань для реформи енергетичного сектору, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (t.me/Denys_Smyhal)
Кабінет міністрів поставив перед собою сім завдань, які дозволять реформувати енергетичний сектор України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.
За його словами, ці завдання такі:
- відновлення енергосистеми;
- децентралізація енергосистеми;
- інтеграція із ЄС;
- розвиток зеленого генерування;
- видобуток українського газу;
- енергоефективність;
- нафтопереробка та нафтотранспортування.
Прем'єр зазначив, що їхнє виконання має ключове значення для енергобезпеки та енергонезалежності України.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики США заявляв, що Україна може досягти енергетичної незалежності, якщо розвиватиме чисту енергію.
Також ми писали, що Європейське енергооб'єднання ENTSO-E збільшило допустимі обсяги імпорту електроенергії в Україну.
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