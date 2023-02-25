"Зелена" енергетика зробить Україну енергонезалежною, - міністр енергетики США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики США Дженніфер Ґренголм.

"Якщо ви збираєтеся відбудовувати, давайте будемо відбудовувати так, щоб енергомережа була стійкою та безпечною. І досягнути такої енергетичної безпеки треба, звичайно, через чисту енергію, і саме це президент Зеленський запропонував", - сказала вона.

За її словами, Міненерго США працює над планами будівництва зеленого енергетичного майбутнього для України та для української економіки, як тільки війна в Україні закінчиться.

Міністерка розповіла, що Національна лабораторія відновлюваної енергетики створює дорожні карти для країн, які висловили зацікавленість у переході на стовідсоткову відновлювану енергію, на 100% чисту, без викидів вуглецю.

"І ми хочемо працювати з Україною, яка висловила бажання зробити це, щоб надати технічні дорожні карти, як цього досягнути… Тож ми дуже прагнемо співпрацювати над цією майбутньою дорожньою картою та будь-якою допомогою, яку ми можемо надати, щоб дозволити Україні реалізувати свої власні амбіції", - додала Гренголм.

На думку експертів та інвесторів, Україна з 2020 року втрачає інвесторів, які могли б вкладати кошти в зелену енергетику, оскільки Міненерго, комітет з питань енергетики у Раді та НКРЕКП доводять галузь до стану банкрутства низьким рівнем оплати за електроенергію.

Як повідомлялося, держпідприємство "Гарантований покупець" не змогло розрахуватися з "зеленою" генерацією за половину електрики у 2022 році.

На початку лютого інвестори закликали Зеленського врятувати галузь ВДЕ і якнайшвидше вирішити проблеми виплати боргів, і від вирішення яких залежить подальший розвиток ВДЕ в Україні та анонсований урядом "зелений" енергетичний перехід.