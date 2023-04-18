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Україна зможе імпортувати більше електроенергії з Європи

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Вівторок 18 квітня 2023 18:27
Україна зможе імпортувати більше електроенергії з Європи Фото: Україна зможе імпортувати більше електроенергії з Європи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейське енергооб'єднання ENTSO-E збільшило допустимі обсяги імпорту електроенергії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Укренерго" та ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. Тепер із зони Континентальної Європи до блоку Україна/Молдова можна буде імпортувати до 1050 МВт потужності, що на 200 МВт більше, ніж було раніше", - сказано в повідомленні компанії.

В Укренерго додають, що протягом наступних тижнів оператори системи передачі Континентальної Європи ENTSO-E розглянуть подальше збільшення пропускної спроможності для імпорту електроенергії в Україну.

У компанії зазначили, що рішення про поетапне збільшення імпорту електроенергії ухвалили ще у червні минулого року. Тоді пропускна спроможність становила лише 100 МВт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з понеділка, 17 квітня, Україна відновила експорт електроенергії в Словаччину.

Також ми писали, що минулого тижня Україна почала знову постачати електроенергію в Польщу та Молдову.

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Укренерго Електроенергія
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