Україна зможе імпортувати більше електроенергії з Європи
Європейське енергооб'єднання ENTSO-E збільшило допустимі обсяги імпорту електроенергії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".
"Укренерго" та ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. Тепер із зони Континентальної Європи до блоку Україна/Молдова можна буде імпортувати до 1050 МВт потужності, що на 200 МВт більше, ніж було раніше", - сказано в повідомленні компанії.
В Укренерго додають, що протягом наступних тижнів оператори системи передачі Континентальної Європи ENTSO-E розглянуть подальше збільшення пропускної спроможності для імпорту електроенергії в Україну.
У компанії зазначили, що рішення про поетапне збільшення імпорту електроенергії ухвалили ще у червні минулого року. Тоді пропускна спроможність становила лише 100 МВт.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що з понеділка, 17 квітня, Україна відновила експорт електроенергії в Словаччину.
Також ми писали, що минулого тижня Україна почала знову постачати електроенергію в Польщу та Молдову.
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