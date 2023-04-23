Польша отправила в Украину 1,5 тысячи тонн оборудования для восстановления энергетики

"С мая 2022 года из Польши в Украину поступило 80 грузов гуманитарной помощи для нужд энергетики. Это около 1,5 тысяч тонн оборудования. Только за последнюю неделю поступило 12 грузов общим весом 174 тонны. Среди данного оборудования – генераторы, трансформаторы, изоляторы, железобетонные опоры, электрический кабель, а также системы аварийного питания, разъединители и другие материалы, необходимые для проведения ремонтных работ", – говорится в сообщении кабмина.

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что Польша – не просто партнер, а один из самых больших друзей Украины, который с первых дней полномасштабной войны оказывал Украине всестороннюю поддержку. Все виды материалов, переданные польскими партнерами, используются украинскими энергетиками для оперативного восстановления объектов, пострадавших от российских атак.

По его словам, очень важна работа логистического хаба rescEU в Польше, который аккумулирует гуманитарную помощь со всей Европы и быстро передает ее в Украину.