Польща та країни Балтії незабаром подадуть пропозицію щодо нового пакету санкції проти РФ

Найближчими днями Польща та країни Балтії мають подати спільну пропозицію щодо одинадцятого пакета санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.
Повідомляється, що
"Питання санкцій потребують належної підготовки, і консультації тривають", - сказав один із дипломатів у Брюсселі.
Угорщина планувала блокувати санкції ЄС щодо "Росатому" і хоче розширювати співпрацю з РФ. При цьому Литва пропонує ввести санкції проти "Росатому" з винятком для Угорщини.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також вважає, що у разі введення санкцій проти "Росатому" ЄС може зробити виняток для деяких країн.
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