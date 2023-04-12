UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща та країни Балтії незабаром подадуть пропозицію щодо нового пакету санкції проти РФ

Фото: Польща та країни Балтії незабаром подадуть пропозицію щодо нового пакету санкції проти РФ (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Найближчими днями Польща та країни Балтії мають подати спільну пропозицію щодо одинадцятого пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

Повідомляється, що

"Питання санкцій потребують належної підготовки, і консультації тривають", - сказав один із дипломатів у Брюсселі.

Угорщина планувала блокувати санкції ЄС щодо "Росатому" і хоче розширювати співпрацю з РФ. При цьому Литва пропонує ввести санкції проти "Росатому" з винятком для Угорщини.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також вважає, що у разі введення санкцій проти "Росатому" ЄС може зробити виняток для деяких країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПольщаБалтика