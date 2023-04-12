Польща та країни Балтії незабаром подадуть пропозицію щодо нового пакету санкції проти РФ

Повідомляється, що

"Питання санкцій потребують належної підготовки, і консультації тривають", - сказав один із дипломатів у Брюсселі.

Угорщина планувала блокувати санкції ЄС щодо "Росатому" і хоче розширювати співпрацю з РФ. При цьому Литва пропонує ввести санкції проти "Росатому" з винятком для Угорщини.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також вважає, що у разі введення санкцій проти "Росатому" ЄС може зробити виняток для деяких країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.