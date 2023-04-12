RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша и страны Балтии в скором времени подадут предложение о новом пакете санкции против РФ

Фото: Польша и страны Балтии в скором времени подадут предложение о новом пакете санкции против РФ (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В ближайшие дни Польша и страны Балтии должны подать совместное предложение в отношении одиннадцатого пакета санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

Сообщается, что

"Вопрос санкций нуждается в должной подготовке, и консультации продолжаются", - сказал один из дипломатов в Брюсселе.

Венгрия планировала блокировать санкции ЕС против "Росатома" и хочет расширять сотрудничество с РФ. При этом Литва предлагает ввести санкции против "Росатома" с исключением Венгрии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также считает, что в случае введения санкций против "Росатома" ЕС может сделать исключение для некоторых стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПольшаБалтика