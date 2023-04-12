Польша и страны Балтии в скором времени подадут предложение о новом пакете санкции против РФ

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"Вопрос санкций нуждается в должной подготовке, и консультации продолжаются", - сказал один из дипломатов в Брюсселе.

Венгрия планировала блокировать санкции ЕС против "Росатома" и хочет расширять сотрудничество с РФ. При этом Литва предлагает ввести санкции против "Росатома" с исключением Венгрии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также считает, что в случае введения санкций против "Росатома" ЕС может сделать исключение для некоторых стран.

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