ua ru
Пт, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС може зробити виняток для країн у разі введення санкцій проти "Росатому", - Кулеба

Новость на русском →
П'ятниця 07 квітня 2023 22:43
ЄС може зробити виняток для країн у разі введення санкцій проти "Росатому", - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Країни Європейського Союзу готуються до активної роботи над новим пакетом санкцій проти РФ. Не виключено, що до пакету можуть увійти обмеження проти "Росатому".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Міністр вважає, що для кількох країн Брюссель може запровадити винятки через ядерну залежність від РФ.

"Зараз буде активно вестися робота над 11 пакетом санкцій ЄС. Ми вже ставимо питання про так звані ядерні санкції. Але тут ситуація дуже проста. Є пара країн, які критично залежать від ядерних технологій "Росатома", тому вони будь-якою ціною блокують ці санкції. Тому, коли ці санкції будуть ухвалені, то можу передбачити, що будуть винятки для цих країн", - заявив він.

Нагадаємо, Литва пропонує ЄС санкції проти "Росатому" з винятком для Угорщини.

При цьому наголошується, що Угорщина, Франція та Болгарія блокують санкції ЄС проти російської атомної енергетики, включаючи компанію "Росатома".

Разом з тим Угорщина планує блокувати санкції ЄС щодо "Росатому" і хоче розширювати співпрацю з РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Російська Федерація Війна Росії проти України Росатом
NEWS
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян