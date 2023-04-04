Литва пропонує ЄС санкції проти "Росатома" з винятком для Угорщини, - Reuters

Сьогодні, 4 квітня, Литва запропонувала ЄС запровадити санкції проти атомної енергетики Росії включаючи винятки для Угорщини та дворічний період для поступового скасування існуючих контрактів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Пропонується запровадити індивідуальні обмежувальні заходи для "Росатома", - йдеться в заяві.

Литва додала, що доцільно було б запровадити відступ, на підставі якого операції, контракти чи інші угоди, укладені з "Росатомом", можуть виконуватися ще протягом двох років, що дозволить державам-членам Європейського Союзу завершити виконання цих контрактів чи інших угод.

Нагадаємо, раніше Європейський союз через повномаштабне вторгнення РФ в Україну вже наклав на Росію 10 пакетів санкцій, але це не вплинуло безпосередньо на торгівлю з російською атомною енергетикою на сотні мільйонів євро.

Литовська пропозиція мала на меті розв'язати цю проблему, запропонувавши обмеження торгівля з Росією таким чином, щоб не зашкодити країнам ЄС.

Санкції, запропоновані Литвою, заборонять нові інвестиції в російський сектор цивільної ядерної енергетики, перешкодять укладенню нових угод про співпрацю з "Росатомом" і припинять імпорт збагаченого урану з Росії з виключенням для Франції та інших країн, які досі мають там діючі контракти.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс говорив про це ширше, коли прибув на переговори зі своїми колегами з ЄС 20 березня. Він сказав, що план є "цибулевим підходом".

"Це означає, що у нього є багато шарів на вибір. Ми можемо очистити всі ті, про які не можемо... погодитися... Але все ж є речі, на які ми можемо накласти санкції, коли справа доходить до членів правління, це можуть бути нові контракти, це може бути багато речей, беручи до уваги ті країни, які мають існуючі контракти та існуючі проекти, які потрібно захистити", - наголосив міністр..

Раніше ми повідомляли, що Угорщина планує блокувати санкції ЄС щодо "Росатому" та натомість хоче розширювати співпрацю з РФ.

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