Угорщина планує розширювати співпрацю з РФ та блокуватиме санкції щодо "Росатому"

Угорщина хоче разом з РФ займатись будівництвом нових блоків на власній АЕС "Пакш" і надалі блокуватиме запровадження всіх можливих санкцій ЄС щодо російської ядерної енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.