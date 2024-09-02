Польша и другие страны должны сбивать российские воздушные цели над Украиной, - Сикорский

Польша, а также соседи-партнеры Украины, обязаны сбивать российские ракеты, которые находятся в украинском воздушном пространстве, до того, как они зайдут в воздушное пространство стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times, которое цитирует главу Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослава Сикорского.

Как пояснил Сикорский, Польша должна обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват над украинской территорией может якобы втянуть НАТО в полномасштабную войну Российской Федерации (РФ) и Украины.

"Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства - это наша собственная конституционная обязанность... Я лично считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной, потому что когда они пересекают наше воздушное пространство, риск того, что обломки могут кого-то ранить, является значительным", - добавил он.

В ответ на заявление Сикорского, заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоане заявил, что НАТО должно сделать все возможное, чтобы помочь Украине, впрочем, избегая эскалации. Также он добавил, что в рамках военно-политического блока "мы всегда консультируемся перед тем, как делать что-то, что может иметь последствия для всех нас".

Нарушение воздушного пространства Польши во время обстрелов Украины

Еще в июле президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Варшава работают над механизмом того, как бы польская противовоздушная оборона (ПВО) могла бы сбивать российские ракеты и дроны над украинской территорией.

Позже глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша проконсультируется со своими союзниками по НАТО и заручится их согласием, прежде чем начнет сбивать вражеские воздушные цели.

Подробнее об этой инициативе и может ли она быть реализованной в ближайшее время, - читайте в материале РБК-Украина.