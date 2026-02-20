ua en ru
Польща розв'язала собі руки у використанні мін на кордоні з РФ і Білоруссю

Варшава, П'ятниця 20 лютого 2026 16:30
Польща розв'язала собі руки у використанні мін на кордоні з РФ і Білоруссю Ілюстративне фото: Польща відмовилася від заборони протипіхотних мін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща офіційно вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін. Таке озброєння країна планує використовувати на кордоні з РФ і Білоруссю в разі загрози.

Як передає РБК-Україна, про це в коментарі Associated Press заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

Читайте також: Як спрацьовують і чим небезпечні протипіхотні міни: пояснення ДСНС

"Ці міни - один із найважливіших елементів оборонної структури, яку ми створюємо на східному фланзі НАТО - у Польщі, на кордоні з Росією на півночі та з Білоруссю на сході", - зазначив Залевський.

За його словами, Польщі необхідно захищатися від Росії, яка "має дуже агресивні наміри щодо своїх сусідів". Він нагадав, що РФ ніколи не приєднувалася до конвенції про заборону протипіхотних мін.

Заступник міністра оборони Польщі додав, що його країна почне виробництво як протипіхотних, так і протитанкових мін, підкресливши, що уряд співпрацюватиме з польськими виробниками.

Він уточнив, що Польща планує підготувати запаси мін у рамках так званого проєкту "Східний щит" - системи посилених фортифікацій, які країна будує на кордонах із Білоруссю та Росією з 2024 року.

Також чиновник звернув увагу, що Польща розпочне мінування східного кордону "тільки в разі реальної загрози російської агресії".

"Ми дуже поважаємо свою територію і не хочемо виводити її з повсякденного використання для польських громадян", - запевнив Залевський.

Оттавська конвенція

Згідно з Оттавською конвенцією (конвенцією про заборону протипіхотних мін) 1997 року, країнам-підписантам заборонено накопичувати і застосовувати протипіхотні міни.

Це обмеження зумовлене здатністю таких снарядів роками залишатися в землі, що становить тривалу небезпеку для мирних жителів.

Руйнівні наслідки використання цієї зброї вже було зафіксовано в колишніх зонах бойових дій, зокрема на територіях Боснії і Герцеговини, Анголи та Камбоджі.

До слова, про те, що Україна вирішила вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, стало відомо влітку 2025 року.

Російська Федерація Білорусь Польща Кордон з РФ Війна в Україні Кордон з Білоруссю
