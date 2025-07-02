Україна виходить з Оттавської конвенції: коли почнуть виробництво протипіхотних мін

Україна вирішила вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Українські виробники вже готуються запустити випуск.

Про це заявив, Федір Веніславський, народний депутат України, член комітету Рады з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медіацентр Україна .

За його словами, щоб приватні та державні компанії розпочали виробництво протипіхотних засобів ураження, достатньо лише денонсації Оттавської конвенції.

"Наша держава здатна налагодити власний випуск протипіхотних мін та купувати їх у держав, які не ратифікували конвенцію. Наразі вже триває підготовка до виробництва таких засобів стримування в Україні", – сказав нардеп.

Веніславський зазначив, що протипіхотні міни будуть слугувати як загороджувальні споруди та фактор стримування ворога. Вони будуть встановлюватись із картами мінних полів, що дозволить швидко розмінувати території після завершення бойових дій.