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Україна виходить з Оттавської конвенції: коли почнуть виробництво протипіхотних мін

Україна, Середа 02 липня 2025 14:51
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Україна виходить з Оттавської конвенції: коли почнуть виробництво протипіхотних мін Фото: Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна вирішила вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Українські виробники вже готуються запустити випуск.

Про це заявив, Федір Веніславський, народний депутат України, член комітету Рады з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медіацентр Україна.

За його словами, щоб приватні та державні компанії розпочали виробництво протипіхотних засобів ураження, достатньо лише денонсації Оттавської конвенції.

"Наша держава здатна налагодити власний випуск протипіхотних мін та купувати їх у держав, які не ратифікували конвенцію. Наразі вже триває підготовка до виробництва таких засобів стримування в Україні", – сказав нардеп.

Веніславський зазначив, що протипіхотні міни будуть слугувати як загороджувальні споруди та фактор стримування ворога. Вони будуть встановлюватись із картами мінних полів, що дозволить швидко розмінувати території після завершення бойових дій.

Вихід з конвенції

Нагадаємо, 29 червня президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. І доручив вжити негайних заходів.

Міністерство закордонних справ України детально пояснило, чому Україна відмовилась від обмежень на міни.

Україна - не перша держава, яка через загрозу від Росії відмовляється від виконання положень Оттавської конвенції. Раніше таке рішення вже прийняли Польща, Литва, Латвія та Фінляндія.

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