Польша развязала себе руки в использовании мин на границе с РФ и Беларусью

Варшава, Пятница 20 февраля 2026 16:30
Иллюстративное фото: Польша отказалась от запрета противопехотных мин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша официально вышла из конвенции о запрете противопехотных мин. Такое вооружение страна планирует использовать на границе с РФ и Беларусью в случае угрозы.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии Associated Press заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

"Эти мины - один из важнейших элементов оборонной структуры, которую мы создаем на восточном фланге НАТО - в Польше, на границе с Россией на севере и с Беларусью на востоке", - отметил Залевский.

По его словам, Польше необходимо защищаться от России, которая "имеет очень агрессивные намерения по отношению к своим соседям". Он напомнил, что РФ никогда не присоединялась к конвенции о запрете противопехотных мин.

Замминистра обороны Польши добавил, что его страна начнет производство как противопехотных, так и противотанковых мин, подчеркнув, что правительство будет сотрудничать с польскими производителями.

Он уточнил, что Польша планирует подготовить запасы мин в рамках так называемого проекта "Восточный щит" - системы усиленных фортификаций, которые страна строит на границах с Беларусью и Россией с 2024 года.

Также чиновник обратил внимание, что Польша приступит к минированию восточной границы "только в случае реальной угрозы российской агрессии".

"Мы очень уважаем свою территорию и не хотим выводить ее из повседневного использования для польских граждан", - заверил Залевский.

Оттавская конвенция

Согласно Оттавской конвенции (конвенции о запрете противопехотных мин) 1997 года, странам-подписантам запрещено накапливать и применять противопехотные мины.

Это ограничение обусловлено способностью таких снарядов годами оставаться в земле, что представляет собой длительную опасность для мирных жителей.

Разрушительные последствия использования этого оружия уже были зафиксированы в бывших зонах боевых действий, в том числе на территориях Боснии и Герцеговины, Анголы и Камбоджи.

К слову, о том, что Украина решила выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, стало известно летом 2025 года.

