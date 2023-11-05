В населених пунктах, де велись бойові дії, щодня вилучають велику кількість вибухонебезпечних предметів. Через це важливо знати як розрізняти небезпечні предмети в кущах, траві, на землі, аби не постраждати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС .

Як спрацьовують протипіхотні міни?

Вибух може статись у разі наближення чи безпосереднього контакту з міною. Під час вибуху вона може покалічити або завдати летальних наслідків.

Чим вони небезпечні?

За способом завдання шкоди вони можуть бути:

фугасні;

осколкові.

"Осколкові міни зазвичай мають готові уражальні елементи: металеві кульки, циліндри, смужки. Фугасні міни вражають вибухом", - пише пресслужба.

Фото: Як спрацьовують та чим небезпечні протипіхотні міни: пояснення ДСНС (t.me/dsns_telegram)

Мінна небезпека

Нагадаємо, що внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;

не чіпляти будь-які підозрілі предмети;

не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.