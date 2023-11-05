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Як спрацьовують та чим небезпечні протипіхотні міни: пояснення ДСНС

Неділя 05 листопада 2023 09:05
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Як спрацьовують та чим небезпечні протипіхотні міни: пояснення ДСНС Фото: Як спрацьовують та чим небезпечні протипіхотні міни: пояснення ДСНС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В населених пунктах, де велись бойові дії, щодня вилучають велику кількість вибухонебезпечних предметів. Через це важливо знати як розрізняти небезпечні предмети в кущах, траві, на землі, аби не постраждати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Як спрацьовують протипіхотні міни?

Вибух може статись у разі наближення чи безпосереднього контакту з міною. Під час вибуху вона може покалічити або завдати летальних наслідків.

Чим вони небезпечні?

За способом завдання шкоди вони можуть бути:

  • фугасні;
  • осколкові.

"Осколкові міни зазвичай мають готові уражальні елементи: металеві кульки, циліндри, смужки. Фугасні міни вражають вибухом", - пише пресслужба.

Фото: Як спрацьовують та чим небезпечні протипіхотні міни: пояснення ДСНС (t.me/dsns_telegram)

Мінна небезпека

Нагадаємо, що внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

  • уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;
  • не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

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