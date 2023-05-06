Польща розпочала найбільші національні військові навчання Anakonda-23
Сьогодні, 6 травня, в Польщі почались найбільші національні військові навчання Anakonda-23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
У Підкарпатському воєводстві у південно-східній Польщі розпочалися військові навчання Anakonda-23 - найбільші національні навчання, що відбуваються раз на три роки.
Цьогоріч пройдуть дев'яті подібні військові навчання в Польщі. Вони відбудуться на другому за величиною полігоні країни у Новій Дембі.
Цьогорічні навчання поділені на чотири частини, які поєднують:
- студійні;
- військові;
- комп’ютерні;
- експериментальні тренування.
До них також залучені війська країн-союзників Польщі, зокрема США.
До того ж цього року у навчаннях візьмуть участь майже 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил Польщі та країн-членів НАТО і партнерів Альянсу, а також представники служб польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.
В Anakonda-23 будуть брати участь зокрема:
- винищувачі F-16;
- вертольоти Sokół;
- зенітно-ракетні комплекси Grom;
- самохідні міномети Rak;
- гаубиці Krab;
- а також американські танки Abrams, які Польща активно купує.
Раніше повідомлялося, що до Естонії нещодавно приїхало понад 70 морських піхотинців США для участі у військових навчаннях.
Нагадаємо, що раніше Польща передала Україні кілька своїх винищувачів МіГ-29, а також 250 радянських танків Т-72. та відправила українським військам західні сучасні танки Leopard 2.
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