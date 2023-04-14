В Естонію на навчання прибув підрозділ морпіхів США

В Естонію цього тижня приїхали понад 70 морських піхотинців США. Вони братимуть участь у військових навчаннях та спільних тренуваннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сил оборони Естонії.

Служба морських піхотинців в Естонії триватиме до середини липня. Планується, що протягом цього часу американці тренуватимуться з естонськими військово-морськими силами в галузі моніторингу та поінформованості про морську обстановку, діючи у різних прибережних районах та на островах по всій Естонії.

"Інтеграція наших резервних сил з естонськими військовими підвищує нашу поінформованість про морський простір і демонструє нашу єдину силу та відданість забезпеченню регіональної безпеки та стабільності", - заявив один з американських командирів Брендон Клевіцкі.

При цьому, поки американські морпіхи будуть перебувати в Естонії, там пройдуть щорічні військові навчання Springstorm. Солдати США візьмуть у них участь у складі ВМС Естонії. Під час навчань морпіхів розмістять на базі ВМС Естонії у Таллінні.