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В Естонію на навчання прибув підрозділ морпіхів США

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Таллінн, П'ятниця 14 квітня 2023 18:59
В Естонію на навчання прибув підрозділ морпіхів США Фото: морпіхи США прибули в Естонію на навчання (mil.ee)
Автор: Іван Носальський

В Естонію цього тижня приїхали понад 70 морських піхотинців США. Вони братимуть участь у військових навчаннях та спільних тренуваннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сил оборони Естонії.

Служба морських піхотинців в Естонії триватиме до середини липня. Планується, що протягом цього часу американці тренуватимуться з естонськими військово-морськими силами в галузі моніторингу та поінформованості про морську обстановку, діючи у різних прибережних районах та на островах по всій Естонії.

"Інтеграція наших резервних сил з естонськими військовими підвищує нашу поінформованість про морський простір і демонструє нашу єдину силу та відданість забезпеченню регіональної безпеки та стабільності", - заявив один з американських командирів Брендон Клевіцкі.

При цьому, поки американські морпіхи будуть перебувати в Естонії, там пройдуть щорічні військові навчання Springstorm. Солдати США візьмуть у них участь у складі ВМС Естонії. Під час навчань морпіхів розмістять на базі ВМС Естонії у Таллінні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 18 по 21 квітня НАТО проводитиме в Таллінні навчання з кіберзахисту Locked Shields 2023.

Також ми писали, що американські військові приїжджали до Естонії для тренувань у грудні 2022 року.

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