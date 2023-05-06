Польша начала крупнейшие национальные военные учения Anakonda-23
Сегодня, 6 мая, в Польше начались крупнейшие национальные военные учения Anakonda-23.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".
В Подкарпатском воеводстве в юго-восточной Польше начались военные учения Anakonda-23 - крупнейшие национальные учения, которые проходят раз в три года.
В этом году пройдут девятые подобные военные учения в Польше. Они состоятся на втором по величине полигоне страны в Новой Дембе.
Нынешние учения разделены на четыре части, объединяющие:
- студийные;
- военные;
- компьютерные;
- экспериментальные тренировки.
К ним также привлечены войска стран-союзников Польши, в том числе США.
К тому же в этом году в учениях примут участие около 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Польши и стран-членов НАТО и партнеров Альянса, а также представители служб польского Министерства внутренних дел и администрации.
В Anakonda-23 будут участвовать в частности:
- истребители F-16;
- вертолеты Sokół;
- зенитно-ракетные комплексы Grom;
- самоходные минометы Rak;
- гаубицы Krab;
- а также американские танки Abrams, которые Польша активно покупает.
Ранее сообщалось, что в Эстонию недавно приехало более 70 морских пехотинцев США для участия в военных учениях.
Напомним, что ранее Польша передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29, а также 250 советских танков Т-72. и отправила украинским войскам западные современные танки Leopard 2.
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