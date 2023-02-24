Польща назвала кількість танків Leopard 2, які вже передала Україні

Польща передала Україні першу партію танків Leopard 2. Мова йде про чотири одиниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час прес-конференції в Києві.

"Польща передала Україні перші чотири танки Leopard 2 A4", - заявив Моравецький та пообіцяв, що незабаром Варшава поставить Києву чергові танки.

Також польський прем'єр акцентував, що день повномасштабного вторгнення РФ в Україну став початком поразки країни-агресора.

"24 лютого історія, я переконаний, почалася заново. Цінності "русского мира" повинні програти. Україна має виграти цю війну. Низько вклоняюся українцям, які також захищають безпеку Європи. Україна є серцем європейської цивілізації", - додав Моравецький.

Танки Leopard 2 вже в Україні

Нагадаємо, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Польща сьогодні відправить в Україну перші із 14 бойових танків Leopard 2, обіцяних урядом.

Після чого міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що перші танки Leopard 2 вже перебувають в Україні, але він не назвав кількості переданих машин.

Додамо, що отримання першої партії Leopard 2 від Польщі підтвердив президент України Володимир Зеленський.

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