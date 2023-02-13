Польща передала Україні 250 танків Т-72, - Моравецький

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Він зазначив, що у майбутньому Польща передасть 60 модернізованих Т-72 та PT-91 Twardy.

"Польща вже поставила 250 пострадянських танків. Також ми плануємо поставити чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard", - сказав він.

За його словами, Польща, як і раніше, активно підтримуватиме Україну.

PT-91 Twardy

Польський основний бойовий танк третього покоління, заснований на ліцензійному варіанті радянського Т-72М1.

Т-72

Основний бойовий танк другого покоління, розроблений в СРСР. Прийнятий на озброєння радянської армії у 1973 році. За 30 років виробництва виконано 14 основних модифікацій.

Leopard 2

Німецький основний бойовий танк третього покоління. Розроблений компанією Krauss-Maffei у 1970-х роках, надійшов на озброєння в 1979 році на зміну попереднього Leopard 1 як основний танк західнонімецьких сухопутних військ.