Польща розгортає 40 тисяч військових на кордонах з Білоруссю та Росією

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Більшість - з території Білорусі. При цьому силам ППО вдалося збити чотири безпілотники.

Уламки збитих безпілотників знайшли у 11 населених пунктах Польщі. Один із них розбився на території підрозділу Сил територіальної оборони.

За останньою інформацією, у Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази, він не завдав шкоди.

У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

Міністерство оборони Росії у відповідь на заяви країн НАТО збрехало, що дальність дронів, які атакували Польщу, нібито "не перевищує 700 кілометрів" та заявили, що цілі для ураження на території Польщі "не планувалися".

Однак, за даними аналітика, росіяни оснастили дрони "Гербера" додатковими паливними баками, що збільшило їхню дальність польоту. Це дало змогу російським безпілотникам долетіти до Польщі.

За інформацією ЗМІ, Росія могла намагатися атакувати базу НАТО на території Польщі. Частина безпілотників РФ летіли в її напрямку.