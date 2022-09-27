Польща радить громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Росії

Польща рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Росії. Також держава радить виїхати всім полякам, які перебувають на території РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Польщі.
Нагадаємо, що раніше Естонія просила громадян не їхати до РФ без нагальної потреби та уникати поїздок до районів, які межують з Україною.
Болгарія також закликала своїх громадян терміново залишити територію Росію.
Зазначимо, що після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним в мобілізації в Росії спалахнули протести по різних регіонах. У різних містах країни затримали понад дві тисячі людей. Чоловіки почали масово виїжджати до сусідніх країн.
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