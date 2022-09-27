Польща радить громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Росії

Нагадаємо, що раніше Естонія просила громадян не їхати до РФ без нагальної потреби та уникати поїздок до районів, які межують з Україною.

Болгарія також закликала своїх громадян терміново залишити територію Росію.

Зазначимо, що після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним в мобілізації в Росії спалахнули протести по різних регіонах. У різних містах країни затримали понад дві тисячі людей. Чоловіки почали масово виїжджати до сусідніх країн.

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