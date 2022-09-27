Польша советует гражданам воздержаться от любых поездок в Россию

Напомним, что ранее Эстония просила граждан не ехать в РФ без крайней необходимости и избегать поездок в районы, которые граничат с Украиной.

Болгария также призвала своих граждан срочно покинуть территорию Россию.

Отметим, что после оглашения российским диктатором Владимиром Путиным в мобилизации, в России вспыхнули протесты по разным регионам. В разных городах страны задержали более двух тысяч человек. Мужчины начали массово выезжать в соседние страны.

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