Польща проведе секретну репетицію початку війни, - Rzeczpospolita

Що таке навчання "Край"

Навчання під кодовою назвою "Край" (Kraj) мають перевірити готовність усієї системи оборони Польщі до потенційного воєнного конфлікту. У них візьмуть участь найвищі державні посадовці - прем’єр-міністр, міністри, маршалки Сейму та Сенату, керівники центральних установ, спецслужб та командувачі Збройних сил.

За даними видання, це найважливіше командно-штабне навчання, яке має проводитися раз на чотири роки. Востаннє такі вправи організовували у 2019 році - ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Сценарій "Краю" передбачає:

стратегічну оборонну гру, під час якої імітують ухвалення політико-стратегічних рішень, зокрема запровадження воєнного стану;

перевірку планів стратегічного планування та механізмів кризового й воєнного реагування;

тестування взаємодії між цивільною владою та військовими;

виявлення слабких місць у системах управління, комунікації та процедурах.

Результати навчань мають стати основою для оновлення стратегічних документів та підвищення ефективності роботи інституцій. Усі деталі, зокрема дата, місце та перелік учасників, залишаються закритими.

Політичний контекст: президент vs уряд

Навчання відбуваються на тлі загострення відносин між президентом Каролем Навроцьким та урядом Дональда Туска. Наприкінці минулого тижня Навроцький провів зустріч із ключовими польськими генералами, що викликало критику з боку міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша. Прихильники уряду звинуватили президента в намаганні розширити свої повноваження за рахунок виконавчої влади.

Голова Бюро національної безпеки (BBN) Славомір Ценцкевич, який вважається ідеологом посилення ролі президента в системі безпеки, раніше заявляв про необхідність "направити устрій безпеки" та створити механізми, які б унеможливили "монополію уряду" у цій сфері. Він же називав навчання "Край" підготовкою до "війни, яку нам нав’язує уряд".

Попри політичні суперечки, військові наголошують на важливості єдності. Як зазначив у коментарі Rzeczpospolita генерал Даріуш Луковський, навіть за наявності особистих непорозумінь безпекові питання мають вирішуватися виключно через призму інтересів держави.