Польша проведет секретную репетицию начала войны, - Rzeczpospolita

19:48 31.03.2026 Вт
3 мин
Это первая подобная проверка системы обороны после полномасштабного вторжения России в Украину
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск (x.com/donaldtusk)

В апреле Польша проведет стратегические учения "Край", в рамках которых будут отрабатывать действия государства на случай войны. Упражнение организует министерство обороны, а руководить им будет президент при поддержке правительства и военного командования.

Что такое учения "Край"

Учения под кодовым названием "Край" (Kraj) должны проверить готовность всей системы обороны Польши к потенциальному военному конфликту. В них примут участие высшие государственные чиновники - премьер-министр, министры, маршалки Сейма и Сената, руководители центральных учреждений, спецслужб и командующие Вооруженных сил.

По данным издания, это важнейшее командно-штабное учение, которое должно проводиться раз в четыре года. Последний раз такие упражнения организовывали в 2019 году - еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Сценарий "Края" предусматривает:

  • стратегическую оборонительную игру, во время которой имитируют принятие политико-стратегических решений, в частности введение военного положения;

  • проверку планов стратегического планирования и механизмов кризисного и военного реагирования;

  • тестирование взаимодействия между гражданской властью и военными;

  • выявление слабых мест в системах управления, коммуникации и процедурах.

Результаты учений должны стать основой для обновления стратегических документов и повышения эффективности работы институтов. Все детали, в частности дата, место и перечень участников, остаются закрытыми.

Политический контекст: президент vs правительство

Учения проходят на фоне обострения отношений между президентом Каролем Навроцким и правительством Дональда Туска. В конце прошлой недели Навроцкий провел встречу с ключевыми польскими генералами, что вызвало критику со стороны министра обороны Владислава Косиняка-Камыша. Сторонники правительства обвинили президента в попытке расширить свои полномочия за счет исполнительной власти.

Глава Бюро национальной безопасности (BBN) Славомир Ценцкевич, который считается идеологом усиления роли президента в системе безопасности, ранее заявлял о необходимости "направить устройство безопасности" и создать механизмы, которые бы сделали невозможным "монополию правительства" в этой сфере. Он же называл учения "Край" подготовкой к "войне, которую нам навязывает правительство".

Несмотря на политические споры, военные подчеркивают важность единства. Как отметил в комментарии Rzeczpospolita генерал Дариуш Луковский, даже при наличии личных недоразумений вопросы безопасности должны решаться исключительно через призму интересов государства.

Напомним, в последние месяцы Польша активно укрепляет свой оборонный потенциал. В воскресенье, 29 марта, страна успешно вывела на орбиту собственного спутника, что должно усилить обороноспособность и безопасность государства.

К тому же, президент Польши Кароль Навроцкийподписал закон, который освобождает от уголовной ответственности польских добровольцев, воюющих на стороне Украины.

Кроме того, Варшава завершает разработку собственного дрона-камикадзе, который станет аналогом иранских "шахедов". На создание этого беспилотника польское правительство направило более 6 млрд долларов из бюджета. Ожидается, что дрон значительно повысит способности армии в условиях современной войны.

